%%%13 Prozent der TV-Sehdauer surfen die Deutschen parallel im Netz%%%

In einer neuen Studie von GfK im Auftrag von Google wurde untersucht, wie häufig Menschen in Deutschland das Internet nutzen, während sie gleichzeitig fernsehen. Demnach gehen neun von zehn Menschen online, während sie fernsehen (Anteil der Internetnutzer auf Desktop-PC, Smartphone oder Tablet mit mindestens einer simultanen Session pro Monat.)

Laut der Studie verbringt der Nutzer 13 Prozent der gesamten TV-Sehdauer parallel online. Und 16 Prozent der Online-Verweildauer wird parallel vor dem Fernseher verbracht.

Dabei steigt die Parallelnutzung während der Werbepausen leicht an. Eine Ausnahme stellen Fernsehserien dar: Dort geht die Parallelnutzung von 15 Prozent (während des Schauens der Serie) auf 12 Prozent in der Werbepause zurück. Bei Filmen steigt die Parallelnutzung in der Werbepause von 12 Prozent (während der Film läuft) auf 17 Prozent. Am stärksten ist der Anstieg bei Nachrichtensendungen: Dort nimmt der Anteil der Parallelnutzer von 13 Prozent (während der Sendung) auf 21 Prozent in der Werbepause zu.

92 Prozent der Smartphone-Nutzer sind mit ihrem Mobiltelefon parallel online, während sie eine TV-Sendung anschauen (mindestens einmal am Tag). Damit liegen sie vor Tablet- (84 %) und Desktop-Nutzern (72 %).

Die Grundlage der Studie bildet die TV- und Online-Population von ca. 55 Millionen Nutzern in Deutschland ab 14 Jahren. 1.582 Menschen haben an der Studie teilgenommen.