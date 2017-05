%%%Time Inc. will eigenständig bleiben und stoppt den Verkaufsprozess%%%

Das 1922 von Henry R. Luce gegründete renommierte New Yorker Zeitschriften-Haus Time Inc. (gibt u. a. die Magazine Time und Sports Illustrated heraus) hat den Glauben an sich selbst wieder gefunden und den Ende 2016 eingeleiteten Verkaufsprozess jetzt gestoppt. Den Beschluss hat das Time Inc.-Board via Presse-Info verkündet. Time-CEO Rich Battista kommentiert die Entscheidung: "Time Inc. ist einen großartige Company mit einem gewaltigen noch ungenutzten Potential, bei dem wir gerade mal die Oberfläche angekratzt haben."

Ende März lagen Übernahme-Angebote vor. Als Favorit galt der Mitbewerber Meredith. Seit dem Beginn der Übernahme-Gerüchte im November 2016 (damals kündigte eine Investoren-Gruppe um Edgar Bronfman Jr. ein Angebot an) hat sich der Aktien-Kurs von Time Inc. um rund 40 Prozent auf nunmehr knapp 20 Dollar erhöht.

Der Medien-Konzern, der 2015 einen Umsatz von 3,1 Milliarden Dollar erzielte, ist gehört in den USA und Großbritannien zu den marktführenden Verlagshäusern.