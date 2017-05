%%%ProSiebenSat.1 und Discovery gründen Joint Venture für OTT- und Mobile-TV %%%

ProSiebenSat.1 und Discovery haben die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens im Bereich OTT für ihre Sendermarken vereinbart. Das 50/50-Joint Venture bietet Nutzern in Deutschland die Möglichkeit, Formate von Discovery und ProSiebenSat.1 auf einer gemeinsamen Plattform zu sehen. Die Vereinbarung ist vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

ProSiebenSat.1 bringt zum Start sein mobiles Angebot 7TV mit den sieben Sendern ProSieben, Sat.1, kabel eins, sixx, ProSieben Maxx, Sat.1 Gold und kabel eins Doku in die strategische Partnerschaft ein. Discovery will das Senderangebot bis zum Sommer um seine werbefinanzierten Sender DMAX und TLC erweitern. Zudem soll perspektivisch auch die Eurosport Player-App von Discovery in 7TV integriert werden. Eurosport verfügt über Rechte für die Fußball-Bundesliga ab August 2017 sowie für die Olympischen Winterspiele in PyeongChang 2018.

Die OTT-Plattform soll künftig auch weitere Sender von Discovery umfassen. Beide Unternehmen sind darüber hinaus auch offen für Gespräche mit anderen Medienunternehmen, die ihre Sender in die 7TV App einbringen und dem Joint Venture beitreten möchten.

Vermarktet werden die 7TV-Inhalte der ProSiebenSat.1-Sender von SevenOne Media, dem Bewegtbild-Vermarkter der TV-Gruppe. Discovery plant, SevenOne Media im Bereich 7TV für DMAX und TLC ein Vermarktungsmandat zu übertragen.

Christof Wahl, Digitalvorstand und Group COO ProSiebenSat.1, sagt: "Die Zusammenarbeit mit Discovery im Digitalbereich ist ein wichtiger Schritt auf zwei Ebenen: Erstens werden wir gemeinsam eine Top-Technologie entwickeln. Zweitens können wir durch diese Technologie die Mandantenfähigkeit der App für zusätzliche Inhalte öffnen. Am Ende profitieren unsere Nutzer von einem erweiterten, hochwertigen Content-Angebot."

Die im Juni 2014 gelaunchte 7TV-App bietet bislang eine Mediathek sowie einen Live-Stream des gesamten Free-TV-Programms der ProSiebenSat.1-Sender. Sie wurde rund sechs Millionen Mal heruntergeladen. Discovery und ProSiebenSat.1 wollen die erweiterte Plattform im Sommer mit einer Marketing-Kampagne auf ihren Sendern begleiten. Die Suche nach einer Leitung des Joint Ventures ist bereits angelaufen.