%%%'Spiegel Classic' wird eingestellt%%%

Der Spiegel Verlag nimmt sein am 21. März 2017 gelaunchtes Best Ager-Magazin 'Spiegel Classic' wieder vom Markt. Der neue Titel, der in einer Druckauflage von 165.000 Exemplaren erschienen war, blieb deutlich hinter den Verkaufserwartungen zurück. Das berichtet Horizont.net. Das nächste Printprodukt aus dem Hause Spiegel steht laut dem Bericht aber bereits in den Startlöchern. Am kommenden Freitag (5.5.) geht das Magazin 'Spiegel Fernsehen' im Testmarkt Hessen an den Start. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit dem "Besten aus TV und Streaming".