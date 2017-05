%%%Google und Facebook sammeln 20 Prozent der weltweiten Werbegelder ein%%%

Google und Facebook nehmen zusammen 20 Prozent der globalen Werbeausgaben ein – 2012 waren es erst elf Prozent. Die beiden US-Internetriesen können damit 64 Prozent des weltweiten Werbewachstums zwischen 2012 und 2016 für sich beanspruchen. Zu diesen Ergebnissen kommt die Mediaagentur Zenith in ihrem Report 'The Top Thirty Global Media Owners'.

Google ist demnach unter seiner Holding Alphabet der größte Media Owner mit Werbeumsätzen in Höhe von 79,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016. Die Suchmaschine ist also dreimal so erlösstark wie der zweitgrößte Werbeverdiener Facebook, der im Vorjahr 26,9 Milliarden US-Dollar einnehmen konnte. Von den traditionellen Medienanbietern steht Comcast an der Spitze (im Ranking auf Platz 3) mit einem Werbeumsatz von 12,9 Milliarden Dollar. Auf den weiteren Plätzen folgen Baidu, The Walt Disney Company und 21st Century Fox.

Unter den weltweit Top 30 Media Ownern befinden sich auch drei deutsche Unternehmen: Bertelsmann auf Platz 10, ProSiebenSat.1 auf Rang 26 und Axel Springer an der 28. Stelle.