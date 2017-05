%%%Mediennutzung: Anteil weniger glaubwürdiger Medien steigt deutlich%%%

Die veränderte Mediennutzung beschleunigt den Vertrauensverlust in die klassischen Medien, vor allem in den jüngeren Bevölkerungsschichten. Das Fernsehen ist für 37 Prozent der deutschen Bevölkerung nach wie vor das wichtigste Informationsmedium. Auf dem zweiten Platz liegt mit 27 Prozent das Internet. Die Tageszeitungen folgen mit 21 Prozent auf dem dritten Platz vor Radio und Zeitschriften. Zu diesen Ergebnissen kommt das 'Haus der Pressefreiheit' in einer Meta-Analyse der Mediennutzung von 1970 bis heute.

Demnach ist das Internet heute erstmals auch in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen das wichtigste Informationsmedium vor allen anderen Mediengattungen. Bei den 14- bis 29-Jährigen ist dies schon länger der Fall.

Wie die Studie zudem zeigt, hängt die Glaubwürdigkeit nicht nur von der Informationsquelle selbst, sondern auch vom Kommunikationskanal ab. So wird die Glaubwürdigkeit der Online-Angebote von Zeitschriften und Zeitungen geringer eingeschätzt als die der gedruckten Version derselben Medienmarke. "Grundsätzlich zeigt die Analyse, dass sich in den letzten Jahren im Mediennutzungs-Portfolio der Deutschen der Anteil weniger glaubwürdiger Medien deutlich erhöht hat", sagt Marktforscher Dr. Adrian Weser, der die Untersuchung durchgeführt hat. "Dies beschleunigt den Vertrauensverlust der Medien generell und führt zu der kritischeren Grundhaltung gegenüber der vierten Gewalt."

Die knapp 100 Seiten umfassende Meta-Analyse ist auf der Website www.hausderpressefreiheit.de in der Rubrik 'Diskurs' ab heute abrufbar. Sie basiert unter anderem auf Daten des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD), Infratest, der Mediaanalyse und Best for Planning. Mit dieser Datensammlung will das 'Haus der Pressefreiheit' den aktuellen Diskurs über die Vertrauenskrise gegenüber den Medien mit Fakten anreichern.

Gleichzeitig hat der Verein Haus der Pressefreiheit e.V. das im April 2016 gestartete Internet-Portal www.hausderpressefreiheit.de, das aktuelle und historische Aspekte zum Thema Pressefreiheit dokumentiert, zum heutigen Internationalen Tag der Pressefreiheit (3. Mai) ausgebaut. Neu ist die Rubrik 'Specials', in der zum Start Arbeiten der Fotografin Barbara Klemm für die FAZ-Beilage 'Bilder und Zeiten' veröffentlicht wurden.

Der Launch des Internet-Portals 'Haus der Pressefreiheit' wurde von den sechs Sponsoren FAZ/Fazit-Stiftung, Gruner+Jahr, Jahr-Gruppe (Familie Jahr), sh:z/Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, Zeit-Verlag und der Sozietät Brehm & v. Moers ermöglicht. Der Verein Haus der Pressefreiheit e.V. ist Anfang 2017 aus dem Verein Deutsches Pressemuseum Hamburg e.V. hervorgegangen.