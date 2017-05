%%%Sky Deutschland übernimmt Schweizer Streaming-Plattform Homedia %%%

Sky Deutschland hat 100 Prozent an der Schweizer OTT-Plattform Homedia SA erworben. Das unter der Marke HollyStar firmierende, in Neuchatel ansässige Unternehmen bietet verschiedene Streaming-Dienste via Web, Smart-TV, mobil und über Kooperationen an. HollyStar verfügt über rund 10.000 Film- und Serientitel und stellt Partnern wie Sunrise, Quickline, Samsung, Ex Libris, Sony oder LG Dienstleistungen und Know-how zur Vermarktung der eigenen VoD-Angebote zur Verfügung.

Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution bei Sky Deutschland, sagt: "Mit der Übernahme von Homedia bauen wir gezielt unsere Präsenz in der Schweiz aus, werden mit der Expertise dieses starken Players zusätzlich attraktive Potenziale in einem sehr vielversprechenden Markt ausschöpfen und so ein weiteres Wachstumskapitel im deutschsprachigen Markt aufschlagen."