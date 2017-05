%%%Community-Building mit Nischensport%%%

ProSiebenSat.1 baut sein Online-Sportportfolio kontinuierlich aus und bietet so Fans von verschiedenen sportlichen Disziplinen eine neue Heimat. Unter dem Dach von 7Sports entsteht dabei ein wachsendes Angebot aus digitalen Plattformen, Produktionsaktivitäten, Sportler-Management und Events.

Zwar sind Fußball-TV-Rechte nach wie vor am stärksten im medialen Fokus, gleichzeitig gewinnen aber auch Sportübertragungen im Web an Bedeutung. Nischensportarten und weniger beachtete Disziplinen finden im World Wide Web ihre eigenen Communities, die gebündelt relevante Reichweiten aufbauen können. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung wandelt sich auch die Sportstrategie der Münchner TV-Gruppe ProSiebenSat.1: Die Sportmarke 'ran', die seit ihren Anfängen in den 1980er Jahren eine reine Fußball-Ausrichtung mit Bundesliga, Champions League und Europa League hatte, kümmert sich heute verstärkt um andere Sportarten – darunter auch um Nischenthemen für spitze Zielgruppen wie beispielsweise US-Sport. Darüber hinaus werden mit dem Portal sportdeutschland.tv weitere sportliche Disziplinen abgebildet, die sonst wenig Beachtung in den Medien finden.

Konzepte für Amateur-Clubs

"Besonders die digitale Sportstrategie von ProSiebenSat.1 hat sich in den vergangenen Jahren von einer monothematischen zu einer Multi-Sportartenstrategie gewandelt", sagt Stefan Zant, COO von 7Sports. "Die Videoplattform sportdeutschland.tv, die wir gemeinsam mit dem DOSB betreiben, zeigt beispielsweise viele olympische Sportarten, die in anderen Bewegtbildmedien nicht stattfinden. Zusammen mit dem DOSB und den größten Sportverbänden entwickelt 7Sports nun auch Konzepte für den Breitensport. Amateur-Clubs bekommen damit die Möglichkeit, Videos selbst zu produzieren und auf der Website hochzuladen. Gleichzeitig stellt sportdeutschland.tv damit eine Alternative zu Social Media Plattformen dar und bietet brand-safety-Umfelder für Werbetreibende."

