'Zeit Magazin' bekommt München-Ableger

%%%'Zeit Magazin' bekommt München-Ableger%%%

Die 'Zeit' weitet ihr Angebot an Publikationen weiter aus: Ab Anfang Mai erscheint das 'Zeit Magazin München' zwei Mal im Jahr und ist dann jeweils im Raum München erhältlich. Zu Beginn kommt die neue Beilage des Zeit-Verlags mit einer Auflage von 80.000 Exemplaren auf den Markt.



In seiner ersten Ausgabe möchte das Magazin verschiedene Perspektiven auf die bayrische Metropole aufzeigen. "26 Menschen aus München, von Jérôme Boateng bis zur Abiturientin, von Uschi Glas bis zum Polizeisprecher, von Rainer Langhans bis zum Kioskbesitzer erzählen, was für ein München-Typ sie sind", erklärt Sascha Chaimowicz, verantwortlicher Redakteur der Zeitschrift. "Das neue 'Zeit Magazin München' ist kein Heft über München, sondern ein Stadtmagazin für Münchner. Auch jemand, der sich in der Stadt sehr gut auskennt, soll in jeder Ausgabe viel Neues erfahren können."



Neben kulinarischen Themen und Reisetipps sollen auch aktuelle Diskussionen aus München in dem Heft aufgegriffen werden. Zudem kommen prominente Stadtbewohner zu Wort. So erzählt der bekannte Münchner Gastronom Charles Schumann in seiner Kolumne auf persönliche Weise von Essen und Trinken. Außerdem zeigt die Rubrik ‘Deutschlandkarte‘, zu welcher Uhrzeit man sich an welchem Ort in München am besten sonnen kann.



Die 'Zeit' hat auch für andere Städte bereits regionale Angebote eingeführt. Seit April 2014 gibt es für Hamburg ein gesondertes Zeitungsbuch. Zudem werden für Sachsen sowie für Österreich und die Schweiz lokalbezogene Seiten produziert.





zurück

( ) 03.05.2017

Druckansicht

Artikel empfehlen