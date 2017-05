%%%Aus IP Network wird RTL AdConnect%%%



Stéphane Coruble, Geschäftsführer von RTL AdConnect (Foto: RTL)

IP Network, der internationaler Werbevermarkter der RTL Group, firmiert ab sofort unter dem Namen RTL AdConnect. Stéphane Coruble, Geschäftsführer von RTL AdConnect, erklärt: "In der traditionellen Senderwelt waren wir als IP Network bekannt, und im 'Total-Video'-Universum werden wir als RTL AdConnect bekannt sein. Das Unternehmen wird nun komplett digital umstrukturiert. Zusätzlich zur TV- und Radio-Werbevermarktung bieten wir digitale Kommunikation, Multi-Platform-Networks, YouTube-Kanäle und Branded-Content-Kampagnen an – all dies in markenkonformer Umgebung."

Das Angebot von RTL AdConnect umfasst neben den Sendern der RTL Group (darunter RTL Television in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL-TVI in Belgien, RTL4 in den Niederlanden und der Radiosender RTL Radio in Frankreich) auch TV-Sender wie ITV in Großbritannien und RAI in Italien zählen. Hinzu kommen das Multi-Platform-Network StyleHaul sowie die Ad-Tech-Beteiligungen der RTL Group SpotX, Smartclip, Clypd und VideoAmp. Europaweit erreicht RTL AdConnect nach eigenen Angaben täglich 160 Millionen Zuschauer.