%%%JCDecaux mit leichter Umsatzsteigerung im ersten Quartal%%%

Das international agierende Außenwerbe-Unternehmen JCDecaux S.A., Paris, hat seinen Konzernumsatz im ersten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozent auf 757,6 Millionen Euro gesteigert. Lässt man die positiven Auswirkungen von Wechselkurseffekten und Änderungen des Konsolidierungskreises außer Acht, dann verringerte sich der bereinigte organische Umsatz um 1 Prozent. Der bereinigte Umsatz im Kerngeschäft, mit dem die Werbeeinnahmen ohne Umsätze aus Verkauf, Vermietung und Wartung von Stadtmöbeln gemeint sind, sank von Januar bis März dieses Jahres organisch um 0,3 Prozent.



Das europäische Geschäft (einschließlich des französischen und britischen Marktes) erzielte Zuwächse. Die Umsätze im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika gingen hingegen zurück. Die als "übrige Welt" zusammengefassten Märkte der Gruppe verdankten ihr Wachstum der guten Geschäftsentwicklung in Lateinamerika.



Im Segment Stadtmöblierung stieg der bereinigte Umsatz des Konzerns im ersten Quartal 2017 2,9 Prozent auf 343,1 Millionen Euro (+1,9 Prozent organisch) gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal. Treibende Kraft dieser Umsatzsteigerung war ein sehr kräftiges Wachstum im digitalen Bereich. Der bereinigte Quartalsumsatz im Transportsegment konnte um 3,2 Prozent auf 302,1 Millionen Euro (-3,3 Prozent organisch) zulegen. Positive Zahlen wurden auch im Unternehmensbereich Großflächenwerbung präsentiert: 112,4 Millionen Euro Umsatz in den ersten drei Monaten bedeuten ein Plus von 9,0 Prozent (-3,3 Prozent organisch).



Jean-François Decaux, Co-Chief Executive Officer von JCDecaux zum Quartalsergebnis der Gruppe: “Mit einem Konzernumsatz von 757,6 Millionen Euro, einem Umsatzwachstum von 1,2 Prozent und einem organischen Wachstum von -1,0 Prozent vor dem Hintergrund anspruchsvoller Vergleichszahlen aus dem ersten Quartal des Vorjahres entspricht das Quartalsergebnis unserer Prognose von Anfang März. Mit Blick auf das zweite Quartal 2017 erwarten wir unter dem Vorbehalt geringer Prognosesicherheit und einer hohen Volatilität der Märkte momentan eine leichte Steigerung unseres organischen Umsatzes.“





