'Neue Post' und Schlager.de richten Schlagerpreis gemeinsam aus





Die Yellow-Zeitschrift 'Neue Post' und die Web-Plattform Schlager.de verleihen die Auszeichnung 'Mein Star des Jahres' künftig gemeinsam. Bislang hatte die Bauer Media Group allein hinter dem Preis gestanden. Im Rahmen der Kooperation haben die Partner entschieden, den Award auszubauen: Statt wie bisher in sechs Kategorien stimmen Schlager-Fans in neun Kategorien ab, künftig also auch über das 'Video des Jahres', die 'TV-Show des Jahres' und 'Schlager-Legenden'.

Über die Nominierten können Nutzer auf Schlager.de abstimmen. Aus den Finalisten wählen schließlich die Leser von 'Neue Post' und die User von Schlager.de die Preisträger.

Die Bauer Media Group und Schlager.de wollen bekanntlich die "größte Schlager-Plattform für Künstler, Fans und die Branche" aufbauen.