%%%'Glamour' bringt Beauty-Marken, Influencer und Leserinnen zusammen %%%

Die Frauenzeitschrift 'Glamour' von Condé Nast veranstaltet am 10. und 11. Juni 2017 im Münchner Haus der Kunst erstmals das 'Glamour Beauty Festival'. Mit an Bord sind 16 Markenpartner und vier Influencer. Neben Headline-Sponsor Fiat und dem Fashion-Partner Mint & Berry, sind 14 Beauty-Marken aus dem Premium- und Luxussegment in fünf verschiedenen Bereichen vertreten. Dort werden Trends aus den Bereichen Hautpflege (Clinique, La Mer, Origins), Make-Up (M.A.C., Giorgio Armani Beauty, Artdeco), Haare (Babyliss, Bumble and bumble), Nägel (Faby, Rituals, Senzera) und Parfum (Trussardi, Ariana Grande, Mugler) präsentiert.

Insgesamt werden 1.000 Tickets verkauft. Die Besucherinnen können sich von Visagisten und Beauty-Experten stylen und beraten lassen. Darüber hinaus finden an den zwei Tagen 25 Beauty-Workshops und Expertengespräche statt, in denen in kleineren Gruppen Trends diskutiert und ausprobiert werden.

Als Co-Gastgeber sind vier reichweitenstarke Influencerinnen vertreten: Lena Lademann, Nova Lana Love, Nina Schwichtenberg und Wana Limar werden als Moderatorinnen durch das Rahmenprogramm führen.

Erste 'Glamour Beauty-Week'

Gleichzeitig findet vom 2. bis 10. Juni findet – inspiriert von der 'Glamour Shopping-Week' – erstmals die 'Glamour Beauty-Week' statt. Im Rahmen dieser neuen Einzelhandelskooperation bekommen Leserinnen mit Coupons, die der aktuellen Juni-Ausgabe beigefügt sind, Vergünstigungen und Geschenke bei sieben Partnermarken des 'Beauty Festivals'.

"Seit Jahren diversifizieren wir 'Glamour' sehr erfolgreich mit Erlebnis-Konzepten und wissen daher, dass wir eine außergewöhnlich hohe Aktivierungskraft in unserer mode- und beauty-affinen Leserschaft haben", sagt 'Glamour'-Publisher André Pollmann. "Wir verstehen uns als 'Match-Maker' und wollen Marken-Erlebnisse kreieren, von denen unsere Leser und unsere Partner gleichermaßen profitieren. Genau dafür ist das 'Glamour Beauty Festival' ein perfektes Beispiel."

Das 'Glamour Beauty Festival' wird von einer crossmedialen Marketing-Kampagne, die Out of Home-, Print- und Digital, Social Media-, und Guerilla-Maßnahmen umfasst, begleitet. Die Gestaltung des Artworks hat die brasilianische Künstlerin Ana Stumpf umgesetzt.