%%%BurdaForward eröffnet Digitallabor für Produkttests%%%



Im Focus Online Lab sollen Online-Nutzer neue Funktionen und Produkte testen (Foto: BurdaForward)

BurdaForward aus München eröffnet mit dem Focus Online Lab ein eigenes digitales Labor. Dort sollen Online-Nutzer neue Funktionen und Produkte testen, die damit auf ihre Erfolgsaussichten geprüft werden. In einem ersten Schritt können sich User unter lab.focus.de als Beta-Tester bewerben, um Neuentwicklungen zu testen.

Im Focus Online Lab werden Prototypen und neue Ansätze, wie zum Beispiel Chat-Bots, getestet, um das Nachrichten- und Informationserlebnis für die Nutzer zu verbessern. Mittels Datenauswertung in Verbindung mit neuen Technologien will BurdaForward "das perfekte Angebot für seine Nutzer" schaffen, wie der Digital-Publisher mitteilt. Die bei Focus Online gewonnenen Erkenntnisse sollen auch auf die anderen Portale des Hauses übertragen werden.

"Bei Innovation zählt Geschwindigkeit. Es ist okay, wenn eine Idee nicht fliegt, aber wir wollen es schnell wissen", sagt Dr. Christian Essling, Director Analytics bei BurdaForward. "Das Lab ist für uns die ideale Umgebung dafür: wir können neue Produkte in ganz kurzer Zeit prototypisch entwickeln, unseren Usern vorstellen, Feedback sammeln und so iterativ besser werden – oder verwerfen und uns neuen Projekten widmen."