%%%Axel Springer hy GmbH unterstützt Unternehmen bei digitaler Transformation%%%

Die Axel Springer SE baut ihr Angebot digitaler Dienstleistungen weiter aus: Mit der Gründung der Axel Springer hy GmbH mit Sitz in Berlin, sollen interessierte Kunden künftig noch umfassender bei ihrer digitalen Transformation unterstützt werden. Damit reagiert Axel Springer auf die steigende Nachfrage von Privatwirtschaft und öffentlicher Hand, die mit individuellen Konzepten auf disruptive Herausforderungen erfolgreich reagieren wollen. Axel Springer hält rund 60 Prozent der Gesellschaftsanteile. Knapp 40 Prozent gehören dem Management sowie den Gründern des Berliner Unternehmens 'hy! GmbH', an dem Axel Springer seit 2013 beteiligt war. Die 'hy! GmbH' geht nun in der neuen Firma auf.

Geschäftsführer des neuen Unternehmens sind Christoph Keese, 52, und Lars Zimmermann, 42. Keese war zuvor Executive Vice President der Axel Springer SE. Keese wird weiterhin medienpolitische Themen bei Axel Springer betreuen und einige Mandate beibehalten. Lars Zimmermann war zuletzt Geschäftsführer der 'hy! GmbH'. Chief Operating Officer ist der Jurist Jan Wildhirth, 32, der 2016 von Freshfields Bruckhaus Deringer zu Axel Springer wechselte. Senior Vice President mit Verantwortung für den Bereich 'Innovation Hub as a Service' ist Sebastian Herzog, 34, der zuvor der Leitung des Lufthansa Innovation Hubs angehörte. Aydo Schosswald, Hans Raffauf und Rupert Hoffschmidt, die Gründer der 'hy! GmbH', bleiben dem neuen Unternehmen beratend verbunden.