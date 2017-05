%%%Zeitschriften: Wachstumsmarkt Camping und Reisemobile%%%

Urlaub mit dem eigenen Reisemobil und auf dem Campingplatz wird bei den Deutschen immer beliebter. Die Special Interest-Zeitschriften 'promobil' und 'Caravaning' aus der Motor Presse Stuttgart profitieren von dem Trend und können sowohl hinsichtlich Auflage als auch im Anzeigengeschäft wachsen. Wir sprachen mit Kai Feyerabend, Verlagsleiter und stellvertretender Geschäftsbereichsleiter Automobil bei der Motor Presse Stuttgart, über den Freizeittrend Camping, Caravaning und Reisemobil, dessen Auswirkungen auf den Zeitschriftenmarkt und die Herausforderungen durch den Wettbewerber Axel Springer, der sein Magazin 'Auto Bild Reisemobil' (verkaufte Auflage: 48.528 Exemplare) seit Januar 2017 monatlich herausbringt.

nb: Herr Feyerabend, Urlaub mit dem Reisemobil ist hierzulande sehr beliebt. Wie bewerten Sie die Marktsituation allgemein?

Kai Feyerabend: Nicht nur das Teilsegment Reisemobile wächst, das Interesse an der Urlaubsform Camping hat ganz generell erheblich zugelegt. Die Bereitschaft, für dieses Hobby viel Geld in die Hand zu nehmen, hat auch etwas mit der aktuellen Nullzinspolitik zu tun: Wer Geld hat, das auf der Bank liegt und keine Zinsen bringt, kann sich durch den Kauf eines Wohnmobils eine Rendite in Form von Freizeit, Erholung und Entspannung sichern. Und wer kein Geld hat, bekommt es bei der Bank zu den attraktivsten Konditionen seit langer Zeit.

nb: Wie wirkt sich der Camping-Trend auf das Zeitschriftengeschäft aus?

Kai Feyerabend: Vor dem Kauf eines Caravans, eines Campingbusses oder eines größeren Reisemobils sind bei den Verbrauchern zuverlässige und vertrauenswürdige Informationen gefragt, wie sie nur gute Special Interest-Zeitschriften bieten. Und nach einem Kauf suchen die Camper oder Reisemobilisten Informationen über attraktive Reiseziele, die besten Stellplätze und – ganz wichtig – wie man sein kostbares Fahrzeug pflegt, um dessen Wert möglichst lange zu erhalten. All das zusammengenommen wirkt sich natürlich auch nachhaltig positiv auf der Zeitschriftenmarkt in diesem Segment aus.

Das gesamte Interview mit Kai Feyerabend, in dem er die Maßnahmen auf neue Wettbewerber wie Axel Springers 'Auto Bild Reisemobil' erläutert, finden Abonnenten von 'new business' in der aktuellen Printausgabe.