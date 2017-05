%%%'Wired' und PwC fördern Informatik-Studenten und Young Professionals%%%

Das Magazin 'Wired' aus dem Hause Condé Nast, München, und die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, Frankfurt am Main, starten das Next Digital Leader Network. Mit dem Karrierenetzwerk für Studierende und Young Professionals sollen "digitale Vordenker" gefördert und neue Impulse für die Entwicklung der deutschen Digitalwirtschaft gesetzt werden.

"Die Digitalisierung steht noch am Anfang", sagt Nikolaus Röttger, Chefredakteur von 'Wired'. "Künstliche Intelligenz, Cyber Security, die Datenrevolution im persönlichen wie industriellen Bereich, Virtual Reality und autonomes Fahren werden uns in Zukunft beschäftigen. Dafür brauchen wir Menschen, die bereit sind, den digitalen Wandel in Gesellschaft und Unternehmen aktiv zu gestalten."

"Gemeinsam mit 'Wired' möchten wir jungen Talenten Perspektiven für eine Karriere in einer digitalen Zukunft eröffnen", erklärt Dr. Folke Werner, Leiter Personalmarketing und Recruiting bei PwC, die Hintergründe der Partnerschaft.

Ziel des Next Digital Leader Networks ist es, Studierende der Wirtschaftsinformatik, der Wirtschaftsmathematik und des Wirtschaftsingenieurwesens sowie Young Professionals auf ihrem Karriereweg zu begleiten und zu unterstützen. Unter https://next-digital-leader.de/ können sie sich bewerben, um im Rahmen des Förderprogramms Lunch-, Dinner- und After-Work-Events sowie verschiedene Workshop-Formate wahrzunehmen, die in unter anderem von Wired Consulting konzipiert und durchgeführt werden.