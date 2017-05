%%%Junge Menschen empfinden Fernsehwerbung als nervig%%%

Trotz des allseits vernehmbaren Abgesangs auf das Fernsehen nehmen 70 Prozent der jungen Nutzer nach wie vor Werbung im TV wahr. Allerdings werden TV-Werbespots von einem Großteil als eher nervig bezeichnet. Das sind einige der zentralen Ergebnisse einer Studie des Marktforschungsanbieters Appinio aus Hamburg, der junge Menschen zwischen 14 und 30 Jahren in Deutschland zu ihrer Einstellung zu Fernsehwerbung befragt hat. Insgesamt haben 1.023 Menschen an der Untersuchung teilgenommen.Demnach stufen 91 Prozent der Befragten Fernsehwerbung auf einer Skala zwischen nervig und inspirierend als sehr nervig oder eher nervig ein.Zudem verliert Fernsehwerbung in der jungen Zielgruppe an Wirksamkeit: Nur jeder fünfte Befragte lässt sich bei Kaufentscheidungen durch TV-Werbespots leiten. Auffällig ist, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Kauf abnimmt, je jünger die Käufer sind. Während sich 17 Prozent der 14- bis 18-Jährigen bei Kaufentscheidungen von Fernsehwerbung beeinflussen lassen, sind es bei den 25- bis 30-Jährigen 26 Prozent. Die Geschlechter zeigen dabei eine unterschiedlich stark ausgeprägte Anfälligkeit für Werbebotschaften: Jede vierte Frau gab an, im vergangenen Jahr etwas gekauft zu haben, das sie vorher im Fernsehen gesehen hatte. Bei den Männern war es nur jeder fünfte.