%%%Spiegel Media nutzt Full Stack und Service Solutions von Smartclip%%%

Spiegel Media, die integrierte Vermarktungsorganisation der Hamburger Spiegel-Gruppe, nutzt im Video-In-Stream-Bereich die programmatische Ad Operations-Technologie von Smartclip für sein Portfolio an Online-Angeboten. Das Videoinventar von 'Manager Magazin', Spiegel TV, Spiegel Online und bento wird dabei auch über die programmatische Technologie der SmartX Platform vermarktet. Die Partnerschaft trägt bereits erste Früchte: Der Vermarkter der Spiegel-Gruppe konnte die programmatischen Umsätze für Video auf seinen Private Marketplaces "signifikant steigern", so André Pätzold, Leiter Vermarktung Spiegel Media. Smartclip mit Hauptsitz in Hamburg gehört zur Mediengruppe RTL Deutschland, Köln.

( ) 09.05.2017

