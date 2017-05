%%%Das Erste und ZDF setzen auf Information, die Privaten auf Scripted-Reality%%%

Trotz eines leichten Rückgangs weisen die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland auch im Jahr 2016 einen höheren Informationsanteil auf als ihre privaten Mitbewerber. Das ist das Ergebnis der Programmanalyse 2016 des Instituts IFEM (Institut für empirische Medienforschung) in Köln, die in der Fachzeitschrift 'Media Perspektiven' veröffentlicht wurde. Die Analyse vergleicht die fünf deutschen Fernsehhauptprogramme anhand von Sparten, Sendungsformen und Inhaltsstrukturen sowie die tageszeitliche Platzierung der Programmangebote.Demnach übertreffen die Informationsanteile im Ersten und im ZDF diejenigen bei RTL, Sat.1 und ProSieben sowohl in der Gesamtsendezeit als auch in der Primetime deutlich. Gegenüber dem vorherigen Untersuchungszeitraum sind die Informationsanteile im Ersten allerdings gesunken. Dies führen die Studienautoren auf Sportübertragungen im sportintensiven Jahr 2016 sowie auf die Ausweitung nonfiktionaler Unterhaltung zurück. Die Informationsangebote des Ersten und des ZDF bestehen vor allem aus klassisch-journalistischen Sendungsformen. Demgegenüber laufen bei den großen Privatsendern verstärkt Reality-Formate, insbesondere Scripted Doku-Soaps.Der Bericht stellt darüber hinaus fest, dass fiktionale Formate bei ProSieben besonders stark vertreten sind. So bestreitet der Münchner Kanal fast die Hälfte seines Gesamtangebots mit Serien. Den Studienautoren zufolge zeigt ProSieben als einziger Sender tagsüber mehr Fiction als abends. Bei Sat.1 nahm die Zahl der fiktionalen Programme ab, sie wurden sukzessive durch nonfiktionale Unterhaltung ersetzt. Dies hatte zufolge, dass Serien gegenüber Reality-Formaten weichen mussten. Im Ersten wurden Fernsehfilme und Quizformate ausgeweitet und Serien reduziert.Laut der Programmanalyse sind die verschiedenen Sendeformen beim Ersten und ZDF gleichmäßiger über den Tag verteilt als bei der werbefinanzierten Konkurrenz. Während RTL und Sat.1 weite Teile des Tagesprogramms mit Reality-Formaten bestücken, werden zur Hauptsendezeit nonfiktionale Unterhaltung und vor allem Fiction-Formate angeboten. Das Programm von ProSieben ist dazu komplementär gestaltet: Auf Serien im Tagesprogramm folgen andere Sendungsformen zur Primetime.Die Sender in Deutschland unterscheiden sich zudem auch hinsichtlich des inhaltlichen Schwerpunktes: Beim Ersten und im ZDF ist Politik ein wesentlicher Teil des Angebots - auch im Abendprogramm. Im Tagesprogramm von RTL und Sat.1 sind hingegen hauptsächlich Inhalte aus der Kategorie Recht, Kriminalität und Unfall enthalten. Zur Hauptsendezeit setzen sie eher auf alltagsnahe Themen.