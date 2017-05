%%%Ströer nimmt Antrag zur Übernahme der UAM Media Group zurück%%%

Der Kölner Medienkonzern Ströer hat die beim Bundeskartellamt am 10. April vorgenommene Anmeldung des Kontrollerwerbs über die UAM Media Group GmbH wieder zurückgenommen. Die Gründe für den Schritt sind bislang noch nicht bekannt.

Die UAM Media Group ist der nach eigenen Angaben größte Ambient Media-Anbieter hierzulande. Das bekannteste Produkt des Hamburger Unternehmens sind die Gratispostkarten Edgar Freecards. Daneben bietet UAM Instore-TV, Guerilla-Marketing, digitale Außenwerbung und Riesenposter an. Der Ambient Media-Spezialist macht einen Jahresumsatz in Höhe von 30 Millionen Euro. Neben dem Hamburger Hauptsitz unterhält UAM Niederlassungen in Berlin, Frankfurt am Main, München und Köln.

Zwar hat Ströer in den vergangenen Jahren seinen Investitionsfokus auf digitale Geschäftsmodelle gelegt, nichtsdestotrotz würde die UAM Me¬dia Group perfekt in das Portfolio des Kölner Außenwerbers mit einem Jahresumsatz von 1,12 Milliarden Euro (2016) passen.