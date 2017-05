%%%ABC übernimmt Talentshow 'American Idol'%%%

'American Idol' (das amerikanische DSDS) kehrt auf den Bildschirm zurück – nun beim US-Sender ABC (Disney). Dazu hat ABC jetzt eine entsprechende Vereinbarung mit der RTL Group-Tochter FremantleMedia North America und dem zur Core Media Group gehörenden Produktionsunternehmen 19 Entertainment unterzeichnet. Gemeinsam wird das Trio die Talentshow in der Saison 2017/2018 on air bringen. Wer die Sendung moderieren und in der Jury sitzen wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. 'American Idol' war vor einem Jahr nach 15 Staffeln mit 555 Folgen vom US-Network FOX beendet worden.

Cécile Frot-Coutaz, CEO der FremantleMedia Group, erklärt: "Mit seiner Leidenschaft und seinem Enthusiasmus ist ABC die ideale Heimat für American Idol. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ABC die nächste Talentgeneration zu entdecken. Alles fügt sich perfekt zusammen – deswegen ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, eine der erfolgreichsten Shows der jüngeren Fernsehgeschichte zu neuem Leben zu erwecken."