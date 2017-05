%%%Bauer Media Group betritt Markt für Pflegehilfsmittel-Versand%%%

Die Bauer Media Group hat das neue Tochterunternehmen Curablu an den Start gebracht, um mit ihr den Markt für Pflegehilfsmittel zu erschließen. Das Angebot der Curablu KG, Hamburg, umfasst das Abonnement monatlicher Produktboxen mit Bettschutzeinlagen, Einmalhandschuhen, Mundschutz, Schutzschürzen, Händedesinfektionsmitteln und Flächendesinfektionsmitteln. Auf der zugehören Website Curablu.de können Kunden die Boxen in sechs verschiedenen Größen bestellen. Das Besondere an dem Geschäftsmodell ist, dass diese Pflegehilfsmittel bis zu einem Verkaufspreis von 40 Euro monatlich durch die Pflegekassen erstattungsfähig sind. Verbraucher mit einem offiziellen Pflegegrad können die Hilfsmittelbox direkt bei Curablu bestellen, doch die Kostenabrechnung organisiert das Unternehmen. Für Menschen in der privaten, häuslichen Pflege will Curablu damit einen kostenlosen Mehrwert ohne bürokratischen Aufwand bieten.

Curablu soll zum Marktführer im Bereich der monatlichen Pflegehilfsmittelboxen-Lieferanten werden, so das Ziel der Bauer Media Group. Geplant ist, dazu die bestehende Vertriebsinfrastruktur des Medienkonzerns zu nutzen.

Heribert Bertram, Geschäftsleiter des Vertriebs der Bauer Media Group: "Wir setzen von der Logistik über die Callcenter und den Einkauf bis zum Marketing auf bereits exzellent funktionierende Prozesse innerhalb der Bauer Media Group auf." Das notwendige Know-how für die relevante Zielgruppe sei längst im Haus vorhanden. "Darüber hinaus haben wir direkte Kontakte zu über zwei Millionen Abonnenten unserer Titel."

