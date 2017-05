%%%Eurosport und CA Technologies entwickeln interaktive Live-Karten für den Radsport%%%



Interaktive Karten von CA Technologies

Eurosport und CA Technologies haben eine Kooperation geschlossen, die ein plattform-übergreifendes Sponsoring sowie eine technologische Zusammenarbeit umfasst. Wesentlicher Bestandteil der Partnerschaft ist die Entwicklung eines neuen Second-Screen-Angebots für Radsportfans, das bereits während des aktuell laufenden Giro d’Italia auf dem Sportsender verfügbar ist. Nutzer der Eurosport-App haben damit Zugang zu einer interaktiven Live-Karte mit Echtzeitdaten der Fahrer. Die neuen Funktionen werden in die existierenden Eurosport-Apps und -Web-Angebote integriert.

Radsportfans können die Fahrer im Peloton tracken und in Echtzeit jede Änderung im Renngeschehen mitverfolgen. Von ausgewählten Radprofis stehen zudem spezifische Fahrerdaten wie Geschwindigkeits- und Höhenangaben, Trittfrequenz und Herzfrequenz sowie die Tretleistung in Watt, zur Verfügung. Eurosport wird die neu gewonnenen Daten als Grafik auch in die TV-Live-Berichterstattung einbinden.

Eurosport will zusätzlichen digitalen Content und Kurzvideos für seine Mobile-App und Web-Angebote produzieren und darin die neuen Datenströme einbinden. Dazu gehören Etappenvorschauen und -rückblicke, Analysevideos der Schlüsselmomente mit Zeitlupen- und Zoom-Funktion sowie neue Folgen der Eurosport-Reihe 'Sport Explainers'– präsentiert von CA Technologies –, die die wichtigsten technischen Aspekte des Sports erläutert.

Im Zuge der Zusammenarbeit erhält CA Technologie zudem Multi-Plattform-Flächen für On-Air- und Digital-Werbung sowie für gesponserte Inhalte.

Eurosport zeigt 2017 alle drei großen Rundfahrten: Giro d’Italia, Tour de France und Vuelta a España. Zudem stehen 25 Veranstaltungen der UCI World Tour auf dem Programm. Insgesamt wird an über 200 Tagen Live-Radsport und über 2.300 Stunden Berichterstattung auf den Plattformen des TV-Senders zu sehen sein.