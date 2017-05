%%%'Neue OZ' startet Gartenserie %%%

Ab Samstag, 13. Mai, beleuchtet die Regionalzeitung 'Neue OZ' in der vierwöchigen Serie 'Queerbeet' das Thema Garten. Themen sind unter anderem "Ein Ort zum Auftanken: So gestalten Sie Ihren Garten als Wohlfühloase", "Extravagante Gartendeko", Tipps zum Thema Rasenpflege sowie Ausflugsideen, Buchtipps und Rezepte.

Neben der Serie in der Tageszeitung sind die Gartenthemen auch in der der Abendausgabe der Tablet-App 'noz Plus' und auf dem Themenportal www.noz.de/querbeet in Form von Berichten, Videos und Bildergalerien zu finden. Begleitet wird die Serie von speziellen Abonnement-Angeboten. Um die Gartenwochen auch nach außen sichtbar zu machen, werden die Geschäftsstellen der 'Neuen OZ' für die Serienlaufzeit mit Gartendeko und Blumenschmuck dekoriert. Außerdem bietet die Zeitung kostenlose Veranstaltungen für ihre Leser an.