ARD sichert sich die Rechte am Fußballturnier Audi Cup 2017

Mit der Live-Übertragung des Audi Cup-Turniers startet die ARD in die Fußball-Saison 2017/18. Zum ersten Mal zeigt Das Erste am 1. und 2. August 2017 live alle vier Begegnungen des Cups, der in München ausgetragen wird. Gastgeber FC Bayern München trifft dort auf drei hochkarätige Mannschaften: Dabei sind Champions-League-Halbfinalist Atlético Madrid und der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Der vierte Teilnehmer des Audi Cups wird zeitnah bekannt gegeben. Das Erste überträgt an beiden Tagen jeweils von 17:35 bis 19:45 Uhr und ab 20:15 Uhr live aus der Allianz Arena. Federführender Sender ist der Bayerische Rundfunk.