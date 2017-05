%%%Bauer launcht 'Planet Rock Magazine' in Großbritannien%%%

Die Bauer Media Group, Hamburg, bringt in Großbritannien in Zusammenarbeit mit Planet Rock Radio ein neues Musik-Magazin heraus. Planet Rock, nach eigenen Angaben der größte Rock-Radiokanal in UK, gehört ebenfalls zu dem deutschen Medienkonzern. Heft 1 des Print-Newcomers ist seit Freitag (12. Mai) auf dem Markt. Der Copypreis liegt bei beachtlichen fünf Pfund (5,95 Euro), die zweite Ausgabe ist für Juli 2017 geplant.

'Planet Rock Magazine' wird vom Hörfunk-Sender in Kooperation mit Bauers 'MOJO Magazine' produziert. Chefredakteur der neuen Zeitschrift ist Phil Alexander.