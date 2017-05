%%%'Reisewelt Alpen Magazin' startet%%%

Am 17. Mai erscheint die Erstausgabe des neuen 'Reisewelt Alpen Magazins'. Der 116 Seiten starke Titel aus dem Modellsport Verlag, Baden-Baden, richtet sich an Genießer und Feinschmecker, Wellness-Reisende und Städte-Entdecker sowie an Wanderer und Sportler. Das 'Reisewelt Alpen Magazin' soll ihnen "Anregungen und Geheimtipps für einen gelungenen Urlaub in den Alpen" geben. In Reportagen stellt die Redaktion den Lesern die Sommerhighlights in den Alpen vor, u.a. "die besten Wander- und Radtouren, die schönsten Unterkünfte für besondere Aufenthalte, viele Freizeitaktivitäten in der gesamten Alpenregion sowie frische Rezepte aus der Südtiroler Küche zum Nachkochen".

Das 'Reisewelt Alpen Magazin' ist zum Preis von 5,90 Euro erhältlich und erscheint zweimal jährlich mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren. Die vertriebliche Betreuung liegt bei der VU Verlagsunion KG in Hamburg.