%%%Österreichischer Skiverband schreibt TV-Rechte neu aus%%%

Der Österreichische Skiverband ÖSV, Insbruck, hat angekündigt, die medialen Rechte (insbesondere TV, Internet, Mobilfunk) an allen in Österreich stattfindenden Veranstaltungen der Weltcup-Serien des Internationalen Skiverbands (FIS) (Damen und Herren) in den Disziplinen Ski Alpin, Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf, Freestyle und Snowboard für eine Verwertung in den Lizenzgebieten Österreich (Saisons 2017/18 ff.) und International (Saisons 2018/19 ff.) neu auszuschreiben.

Die Ausschreibung richtet sich an alle Medienunternehmen mit Bewegtbild-Angebot sowie Sportrechteagenturen, die die Gewähr für eine "professionelle Verwertung bzw. Vermarktung" bieten, und startet Ende Mai 2017.