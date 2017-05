%%%RTL II integriert McFit in 'Berlin – Tag & Nacht' %%%

Der TV-Sender RTL II hat mit der Fitnesskette McFit eine strategische Marketing-Kooperation vereinbart. Die beiden Partner bewerben in einem Zeitraum von sechs Monaten wechselseitig mit verschiedenen Maßnahmen das Format 'Berlin – Tag & Nacht' und die Marke McFit.

Der RTL II-Vermarkter El Cartel Media setzt darüber hinaus ab 16. Mai eine Product Placement-Kampagne für das Unternehmen um: Für ein halbes Jahr ist das Fitnessstudio in die Serie 'Berlin – Tag & Nacht' integriert. Darstellerin Alessia arbeitet dort künftig als Trainerin. Damit ist es on air bei RTL II und online auf den Social-Media-Kanälen der Scripted Reality-Soap sichtbar. Darüber hinaus wird die Marke innerhalb der Sendung ab Ende Mai mit Frame Splits beworben.

Andreas Kösling, Geschäftsführer El Cartel Media, sagt: "Wir entwickeln in den RTL II-Soaps immer wieder eigene Storylines für unsere Partner, um eine bestmögliche und glaubwürdige Integration ihrer Produkte zu gewährleisten. Zusätzlich verstärken intelligente Sonderwerbeformen die Markenbotschaften der Kunden."

RTL II strahlt im Gegenzug in den 164 McFit-Studios in Deutschland 'Berlin – Tag & Nacht'-Spots aus und nutzt zusätzlich Spint-Poster in den Umkleidekabinen. Im Juni tritt die Marke außerdem als Format-Sponsor der Serie auf. Das Unternehmen hat darüber hinaus das RTL II- und das 'Berlin – Tag & Nacht'-Logo lizensiert, um diese für Promotionszwecke zu verwenden.