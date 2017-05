%%%'kicker': Champions League ab 2018 wahrscheinlich nur im Pay-TV%%%

Bereits vor einem Monat sollten die Übertragungsrechte für die Spiele in der Champions League und in der Europa League von 2018 bis 2021 vergeben werden. Laut 'kicker' soll die Entscheidung nun in dieser Woche publik werden. Nach Recherchen des Magazins verschwindet die Champions League künftig wohl komplett in den Pay-Bereich. Offenkundig habe das ZDF die Free-TV-Rechte verloren, so der 'kicker'. Sky und die Streaming-Plattform DAZN sollen über die Champions League berichten. Die Halbfinals und das Finale könnten auf dem Free TV-Kanal Sky Sport News HD laufen. Die Spiele in der Europa League werden ab 2018 voraussichtlich von RTL (derzeit Sport 1) und von Sky gesendet.