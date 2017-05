%%%Deutsche Medien-Manufaktur startet neues Entschleunigungs-Magazin%%%

Die Deutsche Medien-Manufaktur, ein Joint Venture von Gruner + Jahr und Landwirtschaftsverlag Münster, bringt am 21. Juni das Magazin 'Hygge – Einfach glücklich sein' auf den Markt. Die Zeitschrift ist die fünfte Neueinführung der Verlagsgruppe. 'Hygge' soll sechs Mal jährlich erscheinen. 2017 sind drei Ausgaben geplant: am 21. Juni, am 13. September und am 8. November. Das Magazin hat einen Heftumfang von durchschnittlich 164 Seiten. Die Druckauflage der Erstausgabe liegt bei 250.000 Exemplaren, der Copypreis beträgt fünf Euro.

Chefredakteurin Sinja Schütte erläutert das Heftkonzept: "Die Dänen sind nachgewiesenermaßen die glücklichsten Menschen der Welt – kein Wunder, sie haben ja auch hygge. Und wir übertragen hygge auf Deutschland. In Reportagen, Interviews, Porträts und Kolumnen widmen wir uns diesem außergewöhnlichen Lebensgefühl: Wir feiern das neue Miteinander, genießen Selbstgemachtes, spüren das gute Gefühl von Geborgenheit und zeigen, dass weniger in allen Lebensbereichen mehr ist. Es gibt viel zu lesen, aber auch viel zum Nachmachen. In einer warmen und reduzierten Bildsprache mit hoher Emotionalität, ergänzt durch eine natürliche Haptik und ein klares Layout, machen wir es unseren Lesern durch unser Magazin 'hyggelig'."

Die im Vorjahr ins Leben gerufene Deutsche Medien-Manufaktur, unter deren Dach Titel wie 'Flow' und 'Landlust' angesiedelt sind, hat seit ihrer Gründung folgende Zeitschriften lanciert: 'Wolf', 'Essen & Trinken mit Thermomix', 'Einfach Hausgemacht Spezial' und 'Living at Home Lieblingsrezepte'.

Der Launch von 'Hygge' wird mit Anzeigenschaltungen in Titeln der DMM, aber auch in den G+J-Blättern 'Barbara', 'Brigitte' und 'Couch'. Darüber hinaus sind Social Media-Aktivitäten, Maßnahmen am Point-of-Sale und Händleraktionen geplant.