%%%Discovery plant umfangreiche Olympia-Live-Berichterstattung%%%

Discovery Networks Deutschland hat am Dienstag weitere Details zur Übertragung der Olympischen Winterspiele in PyeongChang 2018 bekanntgegeben. Hierzulande werde Discovery als exklusiver Broadcaster "mehr von den Olympischen Winterspielen als je ein Medienunternehmen zuvor zeigen – auch im Free-TV", versprach die Sendergruppe in München. Auf insgesamt drei Free-TV-Kanälen – Eurosport 1, DMAX und TLC – soll es parallele Live-Bilder aus PyeongChang geben - täglich insgesamt 50 Stunden. Das Programm wird dabei komplett lokalisiert und damit speziell für die Zuschauer in Deutschland produziert. Neben dem Free-TV berichtet der Pay-Sender Eurosport 2 als vierter linearer Kanal (verschlüsselt) aus PyeongChang, unter anderem vom olympischen Eishockey-Turnier.

Präsentiert werden die Olympischen Spiele von bekannten Reportern, neuen Sendergesichtern und Sportexperten wie Birgit Nössing, Jan Henkel, Sven Hannawald, Martin Schmitt, Frank Wörndl, Michael Greis und Jochen Behle. Neu ins Olympiateam stoßen Eisschnelllauf-Star Anni Friesinger-Postma und Turn-Spitzensportler Fabian Hambüchen. Friesinger-Postma wird als Eurosport-Expertin die olympischen Eisschnelllauf-Wettbewerbe begleiten und die Events live aus PyeongChang analysieren. Turn-Star Fabian Hambüchen soll "in verschiedene Rollen schlüpfen und bei Olympia unter anderem im Deutschen Haus auf Stimmenfang gehen".