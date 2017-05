%%%Fachmedien: Werbemarkt fordert flexiblere Vermarktungsmodelle%%%

Die fachliche Kompetenz und ihre ausdifferenzierten Zielgruppen machen Fachmedien zu einem attraktiven Werbeträger. Mediaexperten wünschen sich allerdings eine stärkere Diversifizierung der Gattung als Absender auf verschiedenen Plattformen sowie flexiblere Vermarktungsmodelle.

Wir sprachen mit Axel Wiehler, Managing Director bei Initiative, Hamburg, Marius Schaefer, Unit Direktor bei Crossmedia, Düsseldorf, und Cornelia Lamberty, Vorstandvorsitzende von moccamedia, Trier, über die Stellung der Fachmedien auf dem Werbemarkt sowie deren Nachholbedarf in puncto crossmediale Kampagnen und individuelle Lösungen für Werbekunden.

nb: An welchen Stellen sehen Sie bei den Fachmedien noch Nachholbedarf?

Marius Schaefer: Nachholbedarf besteht noch immer im Werbemarkt. Hier haben es die Fachmedien bisher nicht geschafft, sich am Markt zu orientieren und ihren USP auszunutzen. Die doch sehr komfortable Situation ihres exklusiven Contents und der Luxus, aufgrund eigener Marktrelevanz reagieren zu können, statt agieren zu müssen, scheinen zu einer gewissen Passivität zu führen. Die angebotenen Werbeformen sind meist nur Standard und lassen fast keinen Spielraum für individuelle Lösungen. Als Mediaagentur möchten wir unseren Kunden aber in integrierten und crossmedialen Kampagnen eine lückenlose Reportingkette zeigen, um die verschiedenen Werbeträger vergleichbar zu machen und daraufhin sinnvoll zu optimieren. An vielen Stellen ist das nach wie vor schwer möglich. Beispiele: Leistungsbasierte Abrechnungsmodelle wie CPL (Cost per Lead) sind noch nicht auf die vertriebsunterstützenden Wünsche und Ziele der Werbetreibenden abgestimmt. Crossmediale Konzepte (Cost per Lead) sind technisch oft unflexibel, was zum Beispiel Mobile und Bewegtbild anbelangt. Und auch die Kampagnenreportings und Trackingsysteme hinken dem B2C-Markt hinterher. Die Fachmedien müssten sich hier technisch besser aufstellen, um Kundenwünsche abbilden zu können und so auch wieder ein größeres Stück vom Werbekuchen abzubekommen.

Cornelia Lamberty: Fachmedien haben sich eine unglaubliche Kompetenz und ein umfassendes Wissen in ihrem Fachbereich aufgebaut und sind durch ihre tägliche Arbeit im stetigen Kontakt zur Industrie. So sind sie zumeist die Ersten, die von den neuesten Trends und Entwicklungen erfahren. Dieses Wissen kann genutzt werden, um andere Geschäftsmodelle aufzubauen: wie zum Beispiel Fort- und Weiterbildungen. Durch ihre hohe Kompetenz in ihrem Fachbereich sind Fachmedien glaubwürdige Absender diverser Qualifizierungsmaßnahmen. Das reicht von Kongressen über Vorträge bis hin zu branchenanerkannten Berufsabschlüssen. Dieses Geschäftsmodell ist für Mediaplaner sehr interessant, da sich hier noch andere Möglichkeiten eröffnen, um die Kommunikationsbotschaften unserer Kunden in einem außergewöhnlichen Umfeld zu platzieren und wirklich individuelle Lösungen anzubieten. Ein weiterer Aspekt, der für uns sehr wichtig ist, ist der Nachweis der Wirksamkeit eines Werbemittels, einer Kommunikationsmaßnahme. Unsere Kunden verlangen belastbares Datenmaterial, was die KPIs einer Kampagne betrifft, hier müssen Fachmedien mit an einem Strang ziehen und diese Daten liefern können. Das fängt bei einer simplen IVW-Prüfung an und hört bei einer qualifizierten Leserbefragung noch lange nicht auf.

