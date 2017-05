%%%'Emotion' startet neue Special-Reihe%%%

Die Frauenzeitschrift 'Emotion'(Inspiring Network, Hamburg) bringt am 24. Mai das Sonderheft 'Kinderwunsch' auf den Markt. Das Heft bildet den Auftakt zu einer neuen Magazinreihe zu den Schwerpunktthemen Selbststärkung und Weiterentwicklung. Das 100-seitige 'Emotion Special Kinderwunsch' erscheint im Kompakt-Format und ist für 6,90 Euro drei Monate im Handel.

Das darauf folgende 'Emotion Special' erscheint am 23. September. Anzeigenschluss für dieses Heft ist am 23. August. Eine 1/1-Anzeige kostet 8.200 Euro. Ansprechpartnerin ist Wencke von der Heydt ( ).

"Unser Ratgeber versteht sich als Begleiter auf dem Weg zum Wunschkind", sagt Chefredakteurin Christine Ellinghaus. "Unerfüllter Kinderwunsch betrifft immer mehr Frauen. Mit unserem Sonderheft können wir diesem Thema den Raum geben, den es braucht. Dabei sind uns emotionale Mutmach-Geschichten ebenso wichtig wiedie Frage danach, was heute medizinisch überhaupt machbar ist und was sinnvoll."