n-tv startet Video-Lizensierung mit Deutsche Bahn ICE Portal

Der Nachrichtensender n-tv (Mediengruppe RTL) ist ab sofort mit seinen Videos auch im ICE Portal der Deutschen Bahn vertreten. n-tv präsentiert dort kompakte Wirtschaftsnews sowie aktuelle Telebörse-Beiträge. "Unsere umfangreiche Wirtschaftsberichterstattung ist eines der Markenzeichen von n-tv. Wir freuen uns, dass nun auch alle ICE-Kunden auf ihren Reisen die Möglichkeit haben, sich mit n-tv über die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten oder in Unternehmen auf dem Laufenden zu halten", so Eva Messerschmidt, Ressortleiterin Sales und Digital Products bei n-tv. Bereits seit mehreren Jahren verfolgt der Nachrichtensender der Mediengruppe RTL eine Multiplattform-Strategie. Neben der neuen Kooperation mit der Deutschen Bahn bestehen bereits Video-Lizensierungen mit den Online-Angeboten des Handelsblatts, der Wirtschaftswoche und der Consorsbank.