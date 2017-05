%%%Programmatic Advertising wächst um 52 Prozent auf 592 Millionen Euro %%%

Das 2016 in Deutschland durch Programmatic Advertising erwirtschaftete Umsatzvolumen lag mit 592 Millionen Euro 52 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (390 Millionen Euro) – das übertrifft die ursprüngliche Expertenschätzung, die 577 Millionen Euro prognostizierte. Damit lag im vergangenen Jahr der Anteil von Programmatic Advertising an der Werbestatistik für digitale Display-Werbung des Online-Vermarkterkreises (OVK) bei 33 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Erhebung der Fokusgruppe Programmatic Advertising im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.

Nach 390 Millionen Euro (2015) bzw. 592 Millionen Euro (2016) erwartet der BVDW 2017 Nettowerbeumsätze für Programmatic Advertising in Höhe von 864 Millionen Euro, was einem Plus von 46 Prozent gegenüber 2016 entspricht. Damit würde der Anteil am Gesamtmarkt für digitale Displaywerbung im laufenden Jahr auf 45 Prozent ansteigen.

Für die Erhebung der Programmatic-Advertising-Marktzahlen melden Sell-Side-Plattformen (SSP) ihre programmatisch gehandelten Nettowerbeumsätze für digitale Display-Werbung an einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Auf dieser Basis erfolgt die Hochrechnung auf den Gesamtmarkt in Deutschland.