%%%Jugendliche informieren sich am liebsten über das Fernsehen%%%

Das klassische Fernsehen bleibt für die junge Zielgruppe weiterhin die wichtigste Nachrichtenquelle. 70 Prozent der unter 18-Jährigen schauen Nachrichtensendungen, um sich zu informieren. Insgesamt interessieren sich 89 Prozent in dieser Altersgruppe für das Weltgeschehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Digitalverbands Bitkom, Berlin die von Bitkom Research durchgeführt wurde. Dazu wurden 926 Kinder und Jugendliche befragt, 663 unter ihnen waren im Alter von 10 bis 18 Jahren.Neben dem Fernsehen ist auch auf dem zweiten Platz ein traditionelles Medium vertreten: 47 Prozent der Kinder und Jugendlichen nutzen das Radio für aktuelle Nachrichten. Es folgen soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter. Diese teilen sich den dritten Platz mit Printprodukten wie Zeitungen oder Magazinen (je 34 Prozent).Weitere Nachrichtenquellen sind Online-Nachrichtenangebote wie die Internet-Auftritte der Tagesschau oder des Spiegel (32 Prozent). 19 Prozent nutzen Fernsehen im Internet wie etwa Mediatheken. Blogs und Foren sowie Web-Radio sind bei jeweils 9 Prozent der Befragten erste Anlaufstelle für Informationen. Jeder Zehnte (10 Prozent) gibt hingegen an, sich über das Tagesgeschehen gar nicht zu informieren, bei den Jüngeren im Alter von 10 bis 12 Jahren sind es 22 Prozent. Laut der Studie wird das Internet von der jungen Generation der 10- bis 18-jährigen vor allem für Themen wie Musik (72 Prozent), Schule/Ausbildung (62 Prozent) sowie Serien und Filme (55 Prozent) bevorzugt."Wenn es um Nachrichten und das aktuelle Tagesgeschehen geht, vertrauen die meisten Kinder und Jugendliche weiter auf klassische Medien", sagt Dr. Bernhard Rohleder, Bitkom-Hauptgeschäftsführer. "Auch Nachrichtensender adressieren mit Angeboten außerhalb der klassischen Nachrichtenformate zunehmend eine jüngere Zielgruppe, die Nachrichten auch mobil und unterwegs auf dem Smartphone erhalten will." Beispiele für solche Angebote sind der Instagram-Account der Tagesschau oder kurze Sekundenclips, die eigens für die sozialen Netzwerke, YouTube oder die eigenen Mediatheken produziert werden.