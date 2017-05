%%%ZDF Werbefernsehen mit Top-Bilanz für 2016%%%

Das ZDF Werbefernsehen, Mainz, erreichte 2016 die höchsten Nettoerträge seit dem Jahr 2000. Sogar im Vergleich zum Topjahr 2006 mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland konnte der Vermarkter 2016 Mehreinnahmen von einem Drittel generieren. Im vergangenen Geschäftsjahr betrugen die Brutto-Umsätze nach Ebiquity 265,64 Mio. Euro. "Mit einem Plus von rund 15 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 konnte das ZDF Werbefernsehen in 2016 ein herausragendes Ergebnis erzielen", sagt Hans-Joachim Strauch, Geschäftsführer der ZDF Werbefernsehen GmbH, dessen Vertrag soeben verlängert wurde. Mehr dazu in der kommenden 'new business'-Printausgabe 21/2017. Hier bestellen.