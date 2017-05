%%%'Fachmedien des Jahres 2017' ausgezeichnet%%%

Die Sieger des Awards 'Fachmedium des Jahres 2017' wurden gestern im Rahmen des Kongresses der Deutschen Fachpresse in Frankfurt bekanntgegeben. "Der Blick auf die diesjährigen Preisträger zeigt ganz klar: Fachmedienhäuser konzentrieren sich mit ihren Angeboten auf ihre Kunden und deren Bedürfnisse – und lassen sich heute zu Recht als umfassende Serviceprovider begreifen. Sie erweitern ihr Portfolio mutig, mit höchster Innovationskraft und Qualität", sagte Bernd Adam, Geschäftsführer Deutsche Fachpresse und Mitglied der Awardjury. "Hier wird kreativ quer gedacht und wie sehen völlig neue Lösungsansätze. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr aus den vielfältigen Einreichungen – von 'Bester Award' über 'Beste Fachzeitschrift' bis zu 'Beste Workflow-Lösung' – wieder exzellente Fachmedienangebote auszeichnen können."

Und das sind die Gewinner: Bester Award: Miss & Mister Handwerk, Verlagsanstalt Handwerk GmbH, beste Fachzeitschrift bis 1 Mio. Umsatz: Garten + Landschaft, Callwey Verlag, beste Fachzeitschrift über 1 bis 2,5 Mio. Umsatz: DeviceMed, Vogel Business Media GmbH & Co. KG, beste Fachzeitschrift über 2,5 Mio. Umsatz: Deutsche Apotheker Zeitung, Deutscher Apotheker Verlag, beste integrierte Markenführung: Si, AT-Fachverlag GmbH, beste Kommunikationslösung: FeuerTrutz Trend, FeuerTrutz Network GmbH, beste Neugründung: agri Experts, Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH, bester Social-Media-Einsatz: Social-Media-Strategie – top agrar, Landwirtschaftsverlag GmbH, beste Website/Beste App: Hofheld, Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH und beste Workflow-Lösung: Soziale Betreuung Online, VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG. Der Sonderpreis der Jury ging an via medici, Georg Thieme Verlag KG.