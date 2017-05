%%%'Hohe Luft' baut Wirtschaftsthemen aus%%%

Mit der Ausgabe 4/2017 (ET: 24. Mai 2017) erscheint das Philosophiemagazin 'Hohe Luft' (Hohe Luft Verlag/Inspiring Network, Hamburg) mit leicht veränderter Optik und neuen Inhalten. So wird das Thema Wirtschaft und Philosophie nach den zweimal im Jahr erscheinenden Supplements in Kooperation mit dem 'Handelsblatt' künftig eine größere Rolle spielen. Ab sofort werden in jeder 'Hohe Luft'-Ausgabe auch Wirtschaftsfragen behandelt, die gesellschaftlich relevant sind. Zum Auftakt der intensivierten Wirtschaftsberichterstattung lautet das Titelthema 'Muss ich arbeiten?', das sich mit dem bedingungsloses Grundeinkommen befasst.

Thomas Vašek, Chefredakteur von 'Hohe Luft', sagt: "Unsere Unverwechselbarkeit ist ungebrochen. Dass, was unsere Leser an uns lieben, bleibt: das unique Design, der lebendige Diskurs und das Gefühl, im Gespräch mit Freunden zu sein. Wir spitzen unsere Optik ab dieser Ausgabe weiter zu und zeigen über relevante Themen noch deutlicher auf, wie nah eine richtig verstandene und gelebte Philosophie tatsächlich an unserem Alltag ist."

Außerdem werden neben den langen Lesestücken werden auch vermehrt kompaktere Themen im Heft stattfinden. Zudem gibt es mehr Interviews, Reportagen sowie Erklär- und Erzählstücke.