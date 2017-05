%%%Nur jeder fünfte Werbetreibende in Europa investiert in In-App-Advertising%%%

21 Prozent der europäischen Unternehmen (ohne Großbritannien) schalten Werbung in mobilen Apps. Europa liegt damit im internationalen Vergleich deutlich hinter den USA und Asien. Während in den USA knapp ein Drittel der Werbetreibenden in In-App-Advertising investiert, ist es in Fernost sogar jeder Vierte. Das ergab die Studie 'Digital Advertising 2017' von Marin Software , Deutschlandsitz in Hamburg, für die im Dezember 2016 weltweit 500 Digital Marketing-Manager aus Agenturen und Markenunternehmen befragt wurden.Laut der Studie haben die Europäer auch im Bereich SMS-/MMS-Werbung das Nachsehen: Asiatische Unternehmen setzen 39 Prozent ihrer Werbe-Etats für diese mobile Werbeform ein, bei europäischen Werbetreibendenden ist es hingegen nur jeder sechste. Noch weniger Vertrauen in SMS-Werbung haben die Amerikaner: Nur einer von zehn Marketing-Managern setzt auf diese Werbeform."Grund für diesen Unterschied ist, dass die digitale Entwicklung im asiatischen Raum wesentlich schneller und vollkommen anders fortgeschritten ist als beispielweise in Europa oder den USA ", sagt Irisini Davis, Marketing Director EMEA bei Marin Software. "Konsumenten in Asien haben die Stufen Desktop und Laptop übersprungen und sind von Anfang an mobil online. Deshalb reagieren asiatische Konsumenten kaum auf Desktop-Werbung und die Werbeinvestitionen fließen verstärkt in mobile Formate, wo die Unternehmen ihre Zielgruppen tatsächlich erreichen und mit ihnen interagieren können."Den Studienautoren zufolge stellt die unterschiedliche Marktentwicklung jedoch nur einen Grund für zurückhaltenden Werbeinvestitionen dar. Mehr als ein Drittel der Marketing-Manager weltweit (35 Prozent) gibt an, dass es ihnen im Bereich mobiler Werbung an notwendigem Know-how mangelt. 32 Prozent haben Schwierigkeiten, den ROI mobiler Werbung zu messen. Geringere Conversion Rates von Mobile- im Vergleich zu Desktop-Werbung veranlassen 29 Prozent der Befragten dazu, weniger Werbevolumen für diese Kanäle bereitzustellen.