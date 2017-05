%%%Nielsen weitet Messungen von mobiler Werbung bei Twitter aus%%%

Wie erfolgreich eine Kampagne in der mobilen App von Twitter ist, können Werbetreibende und Agenturen zukünftig nicht nur in den USA messen lassen. Das Marktforschungsunternehmen Nielsen , Deutschlandsitz in Frankfurt am Main, bietet entsprechende Analysen nun für 23 weitere Märkte an. Neben Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien können fortan Werbemaßnahmen auch in vielen südasiatischen Ländern untersucht werden.“Verbraucher weltweit erreicht Werbung zunehmend über mobile Endgeräte. Durch Nielsens Abdeckung von Twitter-Kampagnen können Kunden auf der ganzen Welt auf eine unabhängige Messung ihrer Kampagnenleistung zugreifen”, erklärt Dirk Reinbothe, Director Marketing Effectiveness bei Nielsen in Deutschland.Die Digital Ad Ratings bieten Werbetreibenden, Mediaagenturen und Vermarktern einen Einblick in demografische Strukturen (Alter und Geschlecht), Reichweite, Kontakthäufigkeit und die erzielten Gross Ratings Points (Brutto-Reichweite in Prozent innerhalb des Zielgruppenpotenzials) von mobilen In-App-Kampagnen auf Twitter.In den USA ist die Messung von mobiler Werbung beim Kurznachrichtendienst seit Mai 2016 verfügbar. 2014 führte Nielsen die Social Content Ratings ein, die programmbezogene Aktivitäten auf Social Media-Plattformen messen. Den Anfang der Zusammenarbeit zwischen Nielsen und Twitter markiert der Launch von Nielsen Brand Effect im Jahr 2013. Dieser Service ermöglicht es Werbetreibenden, in allen globalen Twitter-Märkten, den Einfluss ihrer Promoted Tweets auf KPIs wie Assoziation der Werbebotschaft, bevorzugte Markenwahl und Kaufabsicht zu analysieren.