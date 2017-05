%%%'11Freunde' veranstaltet die 'Football Week'%%%

Das Fußball-Magazin '11Freunde' ruft die Eventreihe '11Freunde Football Week' ins Leben. Vom 22. bis zum 27. Mai 2017 finden acht Veranstaltungen in vier deutschen Städten statt. Geplant sind Formate wie Kneipenquiz oder ein Saisonrückblick. Außerdem wird es einen Dia-Abend mit Kult-Trainer und '11Freunde'-Kolumnist Hans Meyer geben und zum Ende der Woche eine Saison-Abschlussparty mit Vertretern der Fußball-Szene in Berlin. Abschließend findet am Samstag ein Public Viewing zum Finale des DFB-Pokals statt. Für die 'Football Week' stehen rund 3.200 Karten zum Verkauf. Mehr unter www.11freunde.de/footballweek