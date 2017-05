%%%'Surf' feiert 40-jähriges Jubiläum%%%

Der Delius Klasing Verlag aus Bielefeld feiert in dieser Woche das 40-jährige Bestehen seiner Zeitschrift 'Surf'. Auf dem am kommenden Wochenende stattfindenden Surf-Festival Fehmarn tritt erstmals Mercedes-Benz als Titelsponsor auf.

Wir sprachen mit 'Surf'-Chefredakteur Andreas Erbe und 'Surf'-Gründer Uli Stanciu über die Aktionen zum Heftjubiläum, die aktuellen Herausforderungen des Special Interest-Titels, die digitalen Angebote für die junge Zielgruppe, Content Marketing und Jim Drake, der das Windsurfen vor 50 Jahren erfunden hat.

nb: 'Surf' feiert 40-jähriges Jubiläum. Welche Aktionen und redaktionellen Aktivitäten planen Sie zum runden Geburtstag?

Andreas Erbe: Das 'Surf'-Magazin hat in den Ausgaben April, Mai und Juni jeweils 16 Extra-Seiten über die History des Magazins produziert. Jedes Special hat Themenschwerpunkte. In Folge eins haben wir die verrücktesten Entwicklungen der letzten 40 Jahre mit einem Augenzwinkern noch einmal ausgegraben. Im zweiten Special widmen wir uns der fahrtechnischen Entwicklung des Sports. Im abschließenden Extra-Heft liegt der Schwerpunkt auf den faszinierenden Fotos, die in vier Jahrzehnten im Magazin erschienen sind.

nb: Und am kommenden Wochenende findet ja noch das von Ihnen veranstaltete Surf-Festival auf Fehmarn statt…

Erbe: Genau, außerhalb des Magazins feiern wir den runden Geburtstag beim Mercedes-Benz Surf-Festival auf Fehmarn mit einer großen Party unter dem Motto 'Still crazy after all these years' mit zahlreichen Legenden des Sports und präsentieren viele alte Bilder, Videos, Boards und Segel aus der Windsurf-Historie in einem eigenen Zelt.

nb: Mercedes-Benz ist der neue Titelsponsor des Surf-Festivals. Wie kam es zu der Partnerschaft? Und wie passen Mercedes-Benz und Windsurfen zusammen?

Erbe: Die Partnerschaft mit Mercedes-Benz hat sich über die letzten Jahre immer weiter entwickelt. Gestartet hat es mit der Einführung der neuen V-Klasse, mit der Mercedes-Benz dem Surfer-Auto an sich, dem 'VW Bulli', auf dem Markt Paroli bieten will. Gleichzeitig haben sie mit Bernd Flessner einen der bekanntesten deutschen Windsurfer als Markenbotschafter. Aus dieser Konstellation hat sich eine sehr erfolgreiche Partnerschaft entwickelt, die dazu geführt hat, dass sich Mercedes-Benz auch bei anderen Windsurf-Veranstaltungen und im SUP-Sport engagiert. Aktuell unterstützt der Konzern auch noch zwei weitere deutsche Profi-Windsurfer.

Das gesamte Interview ist in der aktuellen 'new business'-Printausgabe erschienen.