%%%Shopping-Kanal QVC Plus baut Live-Programm aus%%%

Der Shopping-TV-Anbieter QVC erhöht auf seinem Kanal QVC Plus die Anzahl der Live-Sendestunden. "Schon zum 1. Juni steigt der Liveanteil zur Primetime um 20 Uhr auf vier Stunden", kündigt Gina Deeble, Vice President Commerce Platforms bei QVC Deutschland, an. Deshalb hat das Unternehmen an seinem Hauptsitz in Düsseldorf ein drittes Studio gebaut und das Moderatorenteam erweitert.

Seit dem 1. Februar sendet QVC Plus bereits von 20 bis 22 Uhr zwei Stunden live. "Das Konzept mit eigenen Shows, die es nur auf QVC Plus gibt, hat sich absolut bewährt", zieht Deeble nach drei Monaten Bilanz. Aufgrund der positiven Resonanz hat QVC die eigentlich erst für Juli geplante Ausweitung des Liveprogramms auf den 1. Juni vorgezogen.

Dafür hat QVC seine Kapazitäten in den Rheinstudios im Düsseldorfer Medienhafen ausgebaut und einen "hohen sechsstelligen Betrag" in sein drittes Studio investiert. Auf der neuen Fläche von knapp 150 Quadratmetern befinden sich drei unterschiedliche Set-Situationen, die genutzt werden können. Insgesamt verfügt QVC damit über mehr als 1.300 Quadratmeter Studiofläche. Für den zusätzlichen Live-Betrieb hat das Unternehmen neue Mitarbeiter eingestellt: So ist die Zahl der Moderatoren um vier auf 22 gestiegen.