%%%Eurosport erweitert seine Radsport-Aktivitäten %%%

Eurosport startet am 1. Juni die 'Home of Cycling Series' und kooperiert dazu mit Strava, einem sozialen Netzwerk für Sportler. Bei der Aktion können Radsport-Fans an drei einmonatigen "Challenges" teilnehmen. Auf der Strava-Seite des Eurosport-Clubs finden Nutzer alle Infos, News und Video-Highlights.

Im Juni findet in Kooperation mit CA Technologies die 10th Rider Challenge statt. Teilnehmer müssen mindestens einmal 100 Kilometer am Stück fahren. Der Gewinner erhält einen Platz im Trainingscamp von Trek-Segafredo, der Mannschaft von John Degenkolb.

Im Juli sucht Eurosport Radler, die innerhalb von vier Wochen mindestens 5.000 Höhenmeter überwinden. Der Gewinner erhält einen Startplatz beim Ötztaler-Radmarathon.

Im August wird der Preis unter allen Teilnehmern jenes Landes verlost, das in diesem Monat die meisten Kilometer im Eurosport-Club auf Strava sammelt. Der Gewinner darf als VIP in ein Teamfahrzeug bei der Spanien Rundfahrt steigen.

Getrackt werden die Teilnehmer mithilfe der Strava-App, die zuvor heruntergeladen werden muss.

Eurosport zeigt 2017 alle Etappen von Giro d'Italia, Tour de France und Vuelta de España sowie 25 Veranstaltungen der UCI World Tour. Insgesamt sind an 200 Tagen rund 2.300 Stunden Radsport-Berichterstattung zu sehen.