Fast 60 Prozent der Deutschen befürchten Manipulationen durch Social Bots

Der Einsatz von Softwarerobotern, die in sozialen Medien Meldungen in Umlauf bringen, bereitet vielen Menschen Unbehagen: 59 Prozent der deutschen Internet-User sehen eine Manipulationsgefahr durch Social Bots. Ebenso viele sehen eine Mitverantwortung bei Programmierern dieser Technologie. Vor allem Beamte und Akademiker sowie IT- bzw. Computerinteressierte fordern von Softwareherstellern, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stärker bewusst zu werden. Zu diesem Vorabergebnis kommt eine Online-Befragung der Entwicklerkonferenz Developer Week (DWX), die von Fittkau & Maaß Consulting , Hamburg, unter 1.200 deutschen Internet-Nutzern durchgeführt wurde. Die Studie untersuchte die Wahrnehmung von Social Media Bots in der Öffentlichkeit und deren Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung vor dem Hintergrund der Bundestagswahl.Laut der Studie beeinflusst auch der private Wohnsitz, wie User die Rolle von Bot-Programmierern einordnen. So schreiben vor allem Befragte aus Westdeutschland wie aus den Bundesländern Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen dieser Personengruppe eine soziale Verantwortung zu.„Auch von Softwareentwicklern wird erwartet, gesellschaftliche Belange in die tägliche Arbeit einzubeziehen und die Konsequenzen ihres Tuns im Blick zu haben“, sagt Florian Bender, Projektleiter der DWX und Initiator der Studie. Die vollständigen Studienergebnisse werden am 26. Juni 2017 zum Start der Developer Week in Nürnberg veröffentlicht.