Ligatus expandiert nach Großbritannien

Die G+J-Tochter Ligatus eröffnet ein neues Büros in London. Den Ausbau des Geschäfts im Vereinten Königreich verantwortet Alex McIlvenny als Country Manager. Das Performance Marketing-Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln und Standorte in zehn weiteren Ländern weltweit.

Alex McIlvenny soll die Reichweite von Ligatus auf Großbritannien ausweiten und das internationale Geschäft von Agenturen, Trading Desks und DSPs bedienen. Darüber hinaus verantwortet er den Auf- und Ausbau der Zusammenarbeit mit lokalen Publishern.

McIlvenny war zuletzt als Geschäftsführer und Group Sales Director bei Mozoo, einer Agentur für mobile Werbung, tätig. Zuvor war er Head of Sales UK bei Widespace, einem Anbieter mobiler Werbetechnologie für Mediaagenturen, und Head of International Media bei Haymarket Publishing.