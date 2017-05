%%%Amazon startet eigene Pay-TV-Plattform in Deutschland %%%



Amazon öffnet sein Video-Angebot nun auch für externe Anbieter (Foto: Amazon)

Bislang setzte der kalifornische Onlinehändler Amazon in seinem Video-Angebot auf eigene Produktionen und Lizenzware. Fortan öffnet der On-Demand-Dienst seine Plattform auch für Drittanbieter von Bewegtbild-Inhalten und tritt damit in direkte Konkurrenz zu unter anderem Sky, Telekom und Vodafone: In der vergangenen Nacht startete Amazon seine Pay-TV-Plattform Amazon Channels in Deutschland, Österreich und Großbritannien.Zum Launch sind 26 Sender im Angebot enthalten, deren Inhalte als linearer Stream oder im On-Demand-Format abgerufen werden können. Um die Inhalte nutzen zu können, müssen Zuschauer nach einer zweiwöchigen Gratis-Testphase für einzelne Sender zwischen 1,99 Euro und 7,99 Euro pro Monat bezahlen. Die Sender werden zum klassischen Prime-Abo hinzugebucht und können monatlich gekündigt werden. Im deutschen Portfolio von Amazon Channels befinden sich Sender wie Syfy Horror, Terra X, Zeit Akademie Collection und Sportdigital HD. Auch der bislang wenig verbreitete TV-Kanal Geo Television, der Dokumentationen und Reportagen aus aller Welt zeigt, ist zum Start verfügbar. Zum Portfolio gehören zudem TV-Sender wie MGM und Motorvision TV, die bis vor Kurzem noch bei Sky Deutschland unter Vertrag standen. Amazon Channels könnte eine Alternative für den TV-Konzern Discovery Communications bieten, der sich bezüglich der künftigen Verbreitung seines Senders Eurosport 2 in stockenden Verhandlungen mit Sky befindet. Discovery hatte sich vor Kurzem Teile der Bundesliga-Rechte gesichert. Die Spiele sollen auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 gezeigt werden.In den USA ist Amazon Channels seit Dezember 2015 auf dem Markt. Nach anfänglich 32 Sendern beinhaltet das Angebot inzwischen über 100 Kanäle, darunter auch bekannte TV-Marken wie HBO, Starz und Showtime. Amazon plant das Angebot auch in Deutschland weiter auszubauen.Federführend für den Markteintritt von Amazon Channels in Deutschland ist Mirjam Laux, die bei dem Video-Content-Anbieter als General Manager für den Bereich Video Subscritption zuständig ist.